🇺🇸🇬🇧🇫🇷О выгодоприобретателях ареста Павла Дурова Не прошло и двух месяцев с того дня, как за решетку чуть не угодил Дональд Трамп, как у левых на Западе появилась новая жертва — глава Telegram Павел Дуров.