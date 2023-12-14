В Крыму пришли в ужас от бурятской практики усыпления собак, за которыми не приходит хозяин

Власти Бурятии ранее приняли закон, разрешающий эвтаназию бездомных и больных животныхНародный Хурал Бурятии 16 ноября принял закон, позволяющий усыплять питомцев, за которыми не вернулись хозяева в течение 30 дней.
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