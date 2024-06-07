Растения, которые будут радовать буйным цветением аж до середины осени

Цветы – это залог хорошего настроения независимо от сезона. А чтобы буйство красок и витающий вокруг аромат продержались как можно дольше, рассказываем о том, какие выбрать виды и сорта растений как для дачи, так и для подоконника на балконе.
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