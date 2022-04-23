Олимп-ФНЛ. «Томь» примет «Текстильщик», «Торпедо» в гостях у «КАМАЗа», «Оренбург» завтра сыграет с «Аланией»

Олимп-ФНЛ 34-й тур Томь – Текстильщик Дата проведения 23 апреля, 12.00, «Стадион Труд» Онлайн матча   Нефтехимик – Кубань Дата проведения 23 апреля, 14.

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