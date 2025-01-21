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Палаточный лагерь в зале ожидания: Русские туристы стали "пленниками" Острова Свободы

Палаточный лагерь в зале ожидания: Русские туристы стали "пленниками" Острова Свободы

250 русских туристов не могут покинуть Кубу, став "пленниками" Острова Свободы из-за поломки самолёта.

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