Где Солнце восходит десятилетиями: самые необычные рассветы в Солнечной системе

Художественное изображение планеты Уран / © NASA Некоторые планеты вращаются настолько медленно или настолько необычным образом, что один-единственный восход может растянуться на недели, десятилетия или даже на целую человеческую жизнь.
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