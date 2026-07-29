🚰 График подвоза воды в Керчи на 29 июля Список адресов публикует предприятие «Вода Крыма». Расположение спецтранспорта может корректироваться.
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🚰 График подвоза воды в Керчи на 29 июля Список адресов публикует предприятие «Вода Крыма». Расположение спецтранспорта может корректироваться.