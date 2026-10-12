Захарова назвала доклад НАТО о готовности к отражению нападения РФ «дурдомом на выезде»

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова в разговоре с РИА Новости назвала доклад НАТО о готовности отразить потенциальное нападение России «дурдомом на выезде».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- ТВ Звонки Путина Сту...
- Путин обсудит меж...
- ВА Заявление Евроком...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым