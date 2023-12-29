Русский сенатор эффектно остудил "болезненный зуд" генерала НАТО о войне с Россией

Русский сенатор Алексей Пушков оценил высказывание голландского военачальника.Накануне командующий нидерландской армией Мартин Вийнен заявил, что его стране нужно каждый год набирать несколько тысяч добровольцев.
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