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Русский сенатор эффектно остудил "болезненный зуд" генерала НАТО о войне с Россией

Русский сенатор эффектно остудил "болезненный зуд" генерала НАТО о войне с Россией

Русский сенатор Алексей Пушков оценил высказывание голландского военачальника.Накануне командующий нидерландской армией Мартин Вийнен заявил, что его стране нужно каждый год набирать несколько тысяч добровольцев.

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