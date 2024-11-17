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Чтобы радикально увеличить запас хода электробайка, просверлите в нем сквозную дыру

Чтобы радикально увеличить запас хода электробайка, просверлите в нем сквозную дыру

Британский стартап WMС намерен любой ценой увеличить дальность хода электромотоциклов. Их инновационный подход, заключающийся в создании сквозного отверстия в центре мотокорпуса для снижения аэродинамического сопротивления, уже показывает впечатляющие результаты.

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