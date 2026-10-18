“In the closing weeks of election season in Texas, Republicans are growing wary of each other, quietly distancing themselves from their onetime allies,” NBC News reports.
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