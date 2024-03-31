В Сирии при взрыве автомобиля погибли шесть человек

В результате взрыва автомобиля в Сирии погибли шесть человек. Об этом сообщает Reuters.По данным агентства, инцидент произошел в городе Азаз, расположенном вблизи границы с Турцией и удерживаемом повстанцами.
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