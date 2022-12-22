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Российская энергетика в целом выдержала все санкционные удары извне и продолжит развиваться

Российская энергетика в целом выдержала все санкционные удары извне и продолжит развиваться

﻿﻿Российская энергетика в целом выдержала все внешние санкции и будет развиваться дальше. Однако отрасль сталкивается с такими проблемами, как нехватка средств на научные исследования, нехватка талантов и неточные прогнозы.

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