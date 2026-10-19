❕ Развожаев объявил выговор за мусорный коллапс в Севастополе и поручил провести служебную проверку Губернатор Севастополя Михаил Развожаев на аппаратном совещании разобрал ситуацию с вывозом мусора в городе.
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