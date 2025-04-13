Путин и Трамп заменят Украину самым большим проектом в истории

Россия и США планируют создать общую базу в космосе, к ним могут присоединиться Китай и Индия Президент России Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп заменят Украину самым масштабным проектом в истории человечества.
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