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Тен Хаг считает, что у Уан-Биссаки есть будущее в «МЮ»: «Видно, как он прогрессирует»

Эрик тен Хаг опроверг, что «Манчестер Юнайтед» хочет продать Аарона Уан-Биссаку. «У Уан-Биссаки есть будущее [в «МЮ»].

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