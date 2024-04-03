«За границей их не знают»: как закон о запрете рекламы ударил по доходам блогеров-иноагентов

Закон о запрете рекламы у иноагентов оказал существенное влияние на блогерский медиабизнес. Лишившись значительной части дохода, некоторые из них заявили об ущемлении свободы слова и о сворачивании своей деятельности, но вскоре возобновили работу.
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