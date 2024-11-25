GORA - Олег Ладогин Публикую для понимания текущего уровня русофобии на Западе. 25 ноября Politico: Если бы не задержка стыковочного рейса, зажигательная бомба, скорее всего, взорвалась бы в брюхе самолета, пролетавшего высоко над территорией Евросоюза.
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