GORA - Олег Ладогин Публикую для понимания текущего уровня русофобии на Западе. 25 ноября Politico: Если бы не задержка стыковочного рейса, зажигательная бомба, скорее всего, взорвалась бы в брюхе самолета, пролетавшего высоко над территорией Евросоюза.