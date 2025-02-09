В Дагестане неизвестные тяжело ранили полицейского и скрылись на «Кадиллаке»

В Дербенте три человека напали на полицейского, он госпитализирован. В СУ СК по Дагестану сообщили, что возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ («Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа») и п.
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