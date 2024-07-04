Кишечная инфекция из Китая: крупная партия курицы в Приморье оказалась заражена опасными бактериями

В Приморском крае 27 тонн куриных бедер оказались заражены сальмонеллой. Это седьмой случай выявления бактерий такого рода в курином мясе в Приморье с начала года, сообщает PRIMPRESS со ссылкой на пресс-службу Россельхознадзора Приморского края.