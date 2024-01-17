Певец Николай Басков поделился деталями личной жизни

Российский певец Николай Басков редко делится подробностями о своей личной жизни. Впрочем, он не скрывает, что уже давно привык к одиночеству и пока не готов жертвовать своими границами и комфортом ради отношений, передает СтарХит.
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