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"СПБ Биржа" увеличит количество ценных бумаг, доступных на торгах в субботу и воскресенье

СПБ Биржа с 14 февраля 2025 года добавит на торги 22 российские ценные бумаги, которые будут доступны инвесторам для заключения сделок в утреннюю дополнительную сессию, в том числе по субботам и воскресеньям.

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