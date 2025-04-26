Стамбул трясет уже четвертый день: сейсмологи рассказали ситуацию на турецких курортах, на которых может быть опасность землетрясения, и откуда придет цунами Ольга БезродняяЧетвертый день Стамбул ощущает последствия сильного землетрясения, которое потрясло город 23 апреля, его сила составила 6,2 балла.
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