Стамбул трясет уже четвертый день: сейсмологи рассказали ситуацию на турецких курортах, на которых может быть опасность землетрясения, и откуда придет цунами Ольга БезродняяЧетвертый день Стамбул ощущает последствия сильного землетрясения, которое потрясло город 23 апреля, его сила составила 6,2 балла.