В Петербурге выпустили детскую настольную игру о Ленинградской битве

При разработке игры использовались как хорошо известные факты, так и новые исследования историков. Администрация Калининского района к 80-летию снятия блокады разработала и выпустила просветительскую настольную игру для детей «Ленинградская битва.
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