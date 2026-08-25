Goldman Sounds Alarm: Europe May Need €100 NatGas Shock To Refill Winter Storage We have warned that Europe is approaching a twin energy crisis, with the Northern Hemisphere winter now just three months away.
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