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Zero Hedge

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Goldman Sounds Alarm: Europe May Need €100 NatGas Shock To Refill Winter Storage

Goldman Sounds Alarm: Europe May Need €100 NatGas Shock To Refill Winter Storage

Goldman Sounds Alarm: Europe May Need €100 NatGas Shock To Refill Winter Storage We have warned that Europe is approaching a twin energy crisis, with the Northern Hemisphere winter now just three months away.

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