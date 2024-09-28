СМИ: отца отравившихся детей из Красноярского края могут привлечь за убийство по неосторожности

По словам эксперта, если дети под Красноярском отравились дихлофосом, их бы могли спасли. Сотрудники следственных органов изучают возможность возбуждения уголовного дела в отношении отца семьи, дети в которой смертельно отравились неизвестным веществом в Красноярском крае.
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