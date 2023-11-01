Более 100 человек погибли при авиаударе по лагерю беженцев в Газе

Об этом сообщает минздрав анклава.Pr Scr/Youtube.com--> Более 100 человек погибли и 150 получили ранения в результате авиаударов Израиля по лагерю беженцев Джабалия, который находится на севере сектора Газа.
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