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В Орловской области арендаторам с сотрудниками – участниками СВО предоставлена отсрочка по платежам

В Орловской области арендаторам с сотрудниками – участниками СВО предоставлена отсрочка по платежам

Региональное правительство  предоставило отсрочку внесения арендной платы по договорам аренды имущества Орловской области, в том числе земельных участков, арендаторам, являющимся работодателями участников специальной военной операции (СВО).

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