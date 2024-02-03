В Орловской области арендаторам с сотрудниками – участниками СВО предоставлена отсрочка по платежам

Региональное правительство предоставило отсрочку внесения арендной платы по договорам аренды имущества Орловской области, в том числе земельных участков, арендаторам, являющимся работодателями участников специальной военной операции (СВО).
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии