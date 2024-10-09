«До сих пор не верим»: чемпионка России по ледолазанию Власова скончалась от последствий укуса клеща

Чемпионка России по ледолазанию Алёна Власова скончалась на 36-м году жизни. В Федерации альпинизма страны её назвали лидером сборной прошлого сезона и пообещали оказать всю необходимую поддержку семье погибшей.
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