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Рязанские новости

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Прокуратура Рязанской области направила в суд дело об обналичивании денег

Прокуратура Рязанской области направила в суд дело об обналичивании денег

Мужчина за четыре года заработал более 4 млн рублей на незаконном обналичивании денег через фиктивные фирмы.

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