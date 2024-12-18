Сирийцы штурмуют банки с мешками, полными денег, — Bild Инфляция в Сирии достигла рекордных масштабов, обесценив национальную валюту до уровня, при котором месячный доход хватает лишь на 20 литров бензина или 10 буханок хлеба, пишет издание.