Путин сделал свой ход в ответ на ультиматум Запада

САША ЛЕПАЕВ

во первых сам наш президент говорил что Зеленский никто. и как он приглашает его на переговоры непонятно. даже если Украина согласится значит мы идем на попятную. предаем всех ребят которые погибли выполняя боевые задачи. ведь еще не достигли назначенных целей. зачем нужны тогда переговоры. ведь Украина и запад даже о них и не думает. зачем России такое унижение перед врагами. удовлетворить желание США. это они нам приказ дают или как это вообще понимать. один раз предложили они отвергли так зачем унижаться и настаивать. все равно Трамп ничего не решает по прекращению войны. у него семь пятниц на неделю. он своим словам не хозяин. но если они согласятся то разве мир долгим будет неуверен. и все это прекрасно понимают. затишье лет на пять. пока фашистский режим сохраняется на Украине мира не ждите.