Владимир Путин на экстренной ночной пресс-конференции предложил Украине возобновить переговоры в Стамбуле – без каких-либо предварительных условий.
Путин сделал свой ход в ответ на ультиматум Запада
Комментарии
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САША ЛЕПАЕВ
во первых сам наш президент говорил что Зеленский никто. и как он приглашает его на переговоры непонятно. даже если Украина согласится значит мы идем на попятную. предаем всех ребят которые погибли выполняя боевые задачи. ведь еще не достигли назначенных целей. зачем нужны тогда переговоры. ведь Украина и запад даже о них и не думает. зачем России такое унижение перед врагами. удовлетворить желание США. это они нам приказ дают или как это вообще понимать. один раз предложили они отвергли так зачем унижаться и настаивать. все равно Трамп ничего не решает по прекращению войны. у него семь пятниц на неделю. он своим словам не хозяин. но если они согласятся то разве мир долгим будет неуверен. и все это прекрасно понимают. затишье лет на пять. пока фашистский режим сохраняется на Украине мира не ждите.
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6 час.
Юрий Николаев
Что то тут чем то не правильным попахивает. Нет ну переговоры, это понятно. Но без предварительных условий___ Это как? Это что значит оставить не освобождённые наши территории укро-нацистам?! А как же тогда статья в Конституции о территориальной целостности? Ну неужели не понятно, что они воспользуются этим для накачивания украины оружием и обучением могилизованных?!!! А потом вновь с новыми силами попрут! И за что тогда погибают наши мальчишки?!!!!!
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6 час.
Сима Хостелиди
Все правильно, условия будут выдвигать именно на переговорах, а СВО продолжится пока не придут обе стороны к единому решению
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3 час.
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