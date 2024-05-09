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Чарльз Баркли о серии «Нью-Йорк» – «Индиана»: «Мне все равно, кто выиграет, но я с удовольствием посмотрю, как «Селтикс» растопчут «Никс»

«Если «Никс» победят – будет хорошо. Мне все равно, кто выиграет серию. Но будет приятно увидеть, как их растопчут «Селтикс».

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