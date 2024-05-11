Lamborghini выпустила виниловые пластинки со звуками моторов V12

Итальянский автопроизводитель выпустил очередной аксессуар для ценителей бренда Lamborghini. На сей раз партнёром бренда стала компания Technics, которая существует всё те же 60 лет, что и автопроизводитель, но выпускает не спорткары, а профессиональное музыкальное оборудование для диджеев.