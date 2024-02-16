«Символизирует настрой»: почему в США разгорелся скандал из-за главы МВБ Алехандро Майоркаса

Главу Министерства внутренней безопасности США Алехандро Майоркаса обвиняют в преступной халатности из-за отказа охранять южную границу страны — республиканцы в Конгрессе со второй попытки смогли объявить ему импичмент.
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