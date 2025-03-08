«Наша гордость и душа»: в Северной столице поздравили с 8 Марта выдающихся петербурженок

Город ценит женщин за активную общественную и профессиональную деятельность Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов и председатель Законодательного Собрания Александр Бельский поздравили с 8 Марта выдающихся петербурженок.
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