В России с 2027 года начнут мониторить цены на некоторые продукты

В России с 1 января 2027 года начнут мониторить формирование цен на отдельные продукты питания. Соответствующая норма закреплена в федеральном законе, опубликованном на официальном портале правовых актов.
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