СМИ сообщили о подготовке республиканцев к шатдауну правительства США

Республиканцы в палате представителей США ожидают приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия решения о продолжении финансирования, сообщил 21 февраля портал Axios со ссылкой на источники.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии