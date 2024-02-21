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СМИ сообщили о подготовке республиканцев к шатдауну правительства США

СМИ сообщили о подготовке республиканцев к шатдауну правительства США

Республиканцы в палате представителей США ожидают приостановки работы федерального правительства из-за отсутствия решения о продолжении финансирования, сообщил 21 февраля портал Axios со ссылкой на источники.

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