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Воронежские новости

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Пока одни идут на выборы, другие стоят в очереди за 92-м: обстановка на АЗС Воронежа 18 сентября

Пока одни идут на выборы, другие стоят в очереди за 92-м: обстановка на АЗС Воронежа 18 сентября

В пятницу в Воронеже открылись избирательные участки: первый день трёхдневного голосования. С урнами и бюллетенями дефицита нет: на всех желающих хватит.

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