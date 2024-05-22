В Рубцовске перекроют несколько улиц из-за условных террористов

В городе пройдут антитеррористические учения В Рубцовске 23 мая состоятся тактико-специальное учения регионального оперативного штаба "Молния-2024", в ходе которых отработают действия по пресечению условной террористической угрозы, сообщили в Управлении ФСБ по Алтайскому краю.
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