В Рубцовске перекроют несколько улиц из-за условных террористов

В городе пройдут антитеррористические учения В Рубцовске 23 мая состоятся тактико-специальное учения регионального оперативного штаба "Молния-2024", в ходе которых отработают действия по пресечению условной террористической угрозы, сообщили в Управлении ФСБ по Алтайскому краю.