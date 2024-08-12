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Россияне бросились заранее готовиться к Новому году

Россияне бросились заранее готовиться к Новому году

Количество бронирований гостиниц и апартаментов на новогодние праздники в июле 2024 года возросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года,  пишут «Ведомости»  со ссылкой  на «Яндекс Путешествия».

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