Россияне бросились заранее готовиться к Новому году

Количество бронирований гостиниц и апартаментов на новогодние праздники в июле 2024 года возросло в четыре раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года, пишут «Ведомости» со ссылкой на «Яндекс Путешествия».
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