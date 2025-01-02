Шэй Гилджес-Александер о словах Эдвардса про MVP: «От коллег подобные заявления слышать приятнее всего»

«Это очень приятно слышать. Не хочу обидеть ребят из СМИ, но самое большое удовлетворение — это когда твои коллеги, парни, которые делают то же самое на самом высоком уровне, признают и уважают твое мастерство и твой талант.
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