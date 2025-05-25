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Царьград

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Россия дёрнет рубильник - и всё: Полковник Макгрегор дал Эстонии лишь 24 часа

Россия дёрнет рубильник - и всё: Полковник Макгрегор дал Эстонии лишь 24 часа

Эскалация действий Эстонии в Балтийском море может привести к жёсткому ответу России, включая возможную полную изоляцию этой прибалтийской страны.

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