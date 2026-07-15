10 главных вопросов к гинекологу: ответы, которые спасут здоровье

15 июля в России отмечается День гинеколога. В этот день мы решили собрать самые важные вопросы о женском здоровье и получить на них четкие ответы от эксперта — врача-акушера-гинеколога Натальи Владимировны Донсковой.
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