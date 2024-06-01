Глава дипломатии ЕС Боррель: у Брюсселя нет доказательств поставок оружия КНР РФ

У Брюсселя нет доказательств поставок китайского оружия России. Об этом заявил верховный комиссар Евросоюза по внешней политике и политике безопасности Жозеп Боррель на форуме "Диалог Шангри-Ла" в Сингапуре, передает ТАСС.
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