Ведущие программы Владимира Соловьёва "Соловьёв Live" продолжат попадать в центр различных скандалов, связанных с их ненавистью к русским солдатам, сражающимся на фронте.
Пляски на костях "вагнеров"
Комментарии
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лл
лина любимцева
Завидуют авторитету "Вагнеров" и Евгения Пригожина среди народа.
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15 час.
николай ткаченко
Ха!! Бандерлоги по новой замутили эту тему. Ники сменили, а персонажи те же. Надо же смастырить массовку.
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Забить скотину.
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12 час.
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