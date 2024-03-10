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ПРОСТО о ПОЛИТИКЕ

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Пляски на костях "вагнеров" 

Пляски на костях "вагнеров" 

Ведущие программы Владимира Соловьёва "Соловьёв Live" продолжат попадать в центр различных скандалов, связанных с их ненавистью к русским солдатам, сражающимся на фронте.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
Завидуют авторитету &quot;Вагнеров&quot; и Евгения Пригожина среди народа.
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15 час.
николай ткаченко
Ха!! Бандерлоги по новой замутили эту тему. Ники сменили, а персонажи те же. Надо  же смастырить массовку.
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14 час.
ГМ
Георгий Михалев
Забить скотину.
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12 час.

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