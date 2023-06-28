Первый день праздника Ид аль-Адха станет началом прекращения огня в Судане

Прекратят огонь вооруженные силы Судана в первый день мусульманского праздника жертвоприношения Ид аль-Адха (Курбан-байрам), который начнется с 28 июня, заявил командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан 27 июня, сообщает телеканал Al-Hadath.