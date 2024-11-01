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Экс-сотрудник СБУ: в уничтоженной на границе РФ ДРГ могли быть бойцы НАТО

Экс-сотрудник СБУ: в уничтоженной на границе РФ ДРГ могли быть бойцы НАТО

В состав диверсионно-разведывательной группы ВСУ, предпринявшей безуспешную попытку прорыва на территорию Брянской области, могли входить кадровые военнослужащие стран НАТО, сообщает ТАСС со ссылкой на бывшего сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова.

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