Греф: Существенных скачков курса рубля до конца 2024 года не ожидается

Председатель правления публичного акционерного общества «Сбербанк России» Герман Греф выступил с заявлением, что во втором полугодии текущего года российская валюта будет пребывать «в коридоре 90-95 рублей за доллар».
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