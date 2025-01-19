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В Израиле сделали заявление насчет возможных мирных переговоров по Украине

В Израиле сделали заявление насчет возможных мирных переговоров по Украине

Западные страны и Владимир Зеленский не будут принимать участие в мирных переговорах по Украине. Об этом заявил экс-глава израильской спецслужбы «Натив», политолог Яков Кедми в интервью порталу «Поглед Инфо».

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